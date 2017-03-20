Панические атаки, причины возникновения панических атак, патогенез, диагностика, лечение панических атак







Панические атаки – непредсказуемо и необоснованно выраженные чувства сильной тревоги или страха, которые выражаются следующими симптомами: головокружения, тошнота, страх смерти и сумасшествия, затрудненное дыхание, приливы, озноб, изменение частоты сердцебиения, повышенная потливость и так далее. Диагноз подтверждается после исключения соматических патологий, которые имеют схожую симптоматику. Лечение состоит из обучения самостоятельному контролю панических атак, а также медикаментозного и психотерапевтического купирования атак.

Панические атаки

Ранее состояние панических атак относилось к симптомам синдрома вегетативной дистонии. Самостоятельным заболеванием панические атаки начали считать с 1980 года. Сейчас они включены в Международную классификацию болезней. На сегодняшний день специалисты пересматривают подход к паническим атакам: все чаще доктора относят симптоматику заболевания к неврозам, а все возникающие нарушения считают невротическими расстройствами вегетативной дисфункции.

Пароксизмы панического характера охватывают практически 5% населения. Жители мегаполисов являются наиболее уязвимыми к проявлению данного заболевания. Как правило, первые приступы начинаются в возрасте от 25 до 45 лет. Более легкая форма панических атак наблюдается в пожилом возрасте, когда симптоматика выражена слабо, а при приступе панических атак заметно преобладает эмоциональная часть. Панические атаки могут стать следствием пароксизма, пережитого в молодости.

Панические атаки представляют собой одиночный приступ либо целую серию. В случае рецидива стоит относить заболевание к паническим расстройствам. Если ранее заболеванием занимались исключительно неврологи, то сейчас при данных расстройствах пациентом также занимаются психиатры и психологи. Симптомы также интересны докторам в области пульмонологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и кардиологии.

Причины возникновения панических атак

Панические атаки традиционно провоцируются физиогенными, биологическими и психогенными факторами. Зачастую имеет место быть комбинирование факторов, один из которых обуславливает первоначальный приступ, а другие – его рецидивы.

Физиогенные триггеры проявляются в результате физических перегрузок, высокой инсоляции, акклиматизации, метеорологических колебаний, приема наркотиков и др. Некоторые медикаменты также способны в той или иной степени повлиять на возникновение панических атак: холецистокинин (используется при диагностики желудочно-кишечного тракта), бемегрид (добавляется для введения в состояние наркоза), некоторые виды стероидов.

Пациенты, подверженные паническим атакам, в большинстве своем имеют схожие черты характера и личностные качества. У мужчин это необычайно трепетная забота о собственном здоровье. У женщин – желание находиться в центре внимания, привлечение заинтересованности к собственной персоне, драматичность и чрезмерная демонстративность. Люди, которые предпочитают заботу о других эгоистичному отношению к себе, никогда не подвергались паническим атакам.

Патогенез панических атак

Причины возникновения панических атак объясняются несколькими теориями. Работа исследователей в данном вопросе существенно затруднена неопределенностью пациентов касательно причин возникновения атаки, а также неспособностью связать психотравмирующую ситуацию и пароксизм. Из-за этого нет полной определенности касательно причин болезни. Дополнительным затрудняющим фактором является стремительное течение панических атак и внезапное их проявление.

Наиболее современным подходом к причинам возникновения панических атак является наплыв беспокойных мыслей на пациента, который не обоснован абсолютно ничем. Под влиянием этих мыслей начинает активно вырабатываться адреналин и иные катехоламины. В результате существенно повышается АД, а сосуды – сужаются. Артериальная гипертензия при панических атаках одолевает даже тех людей, которые имеют абсолютно нормальный преморбидный фон. В тканях скапливается лактат натрия, снижается концентрация газа СО2 в крови, учащается дыхание, может появиться тахикардия. Вследствие данных нарушений возникает ощущение дурноты, дереализации, а также головокружения.

Во время панических атак в головном мозге происходит активация церебральных хеморецепторов, имеющих высокую чувствительность к изменению состава газов в крови. Параллельно с этим гиперактивируются норадренергические нейроны. В результате чувство тревоги и страх нарастают, а паническая атака только усиливается.

Симптомы панической атаки

Панические атаки часто являются следствием психического расстройства (шизофрении, истерического невроза, депрессии и др) или соматических заболеваний (язвенная болезнь, нейроциркуляторная дистония, ИБС и др). Психологические факторы обуславливают полисимптомность, а также наличие субъективных и объективных симптомов.

Зачастую панические атаки не имеют никакой взаимосвязи с реальной опасностью. При этом заболевание берет внезапный старт, симптомы стремительно усиливаются, а затем идет на спад, оставляя пациента наедине с состоянием восстановления после приступа. Как правило, панические атаки длятся порядка 15 минут. В редких случаях замечены непродолжительные приступы (порядка 10 минут) и длительные приступы (около 1 часа). Наиболее мощным считается приступ на 5-10 минутах своего проявления. Пациенты, вспоминая этот период, жалуются на особую тяжесть переживания приступа, а также определенную опустошенность и раздавленность.

Самыми частыми жалобами являются ощущение удушья, боль в сердце, замирание сердца либо чрезмерная его активность, проблемы с дыханием, нехватка воздуха и др. Нередко встречаются такие симптомы, как парестезии, головокружения, озноб, потливость. В конце приступа – полиурия. Зачастую пациенты рассказывают о когнитивных нарушениях: деперсонализации, нечеткости звука, расплывчатости предметов, дурноту в голове и так далее. Более редкими симптомами являются рвота, отрыжка, тошнота и другие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Первая паническая атака за редкими исключениями выражена конкретным страхом смерти. При повторении она принимает четкую форму: человека одолевает страх смерти от какого-либо заболевания либо несчастного случая. Появляется чувство тревоги, которую трудно объяснить чем-либо, внутреннее напряжение. Зачастую пациенты доходят до состояния аффекта. Некоторые пациенты наиболее подвержены эмоциональным расстройствам: чувство жалости, ничтожности, безысходности.

При панических атаках могут происходить определенные функциональные нарушения: скрючивание рук, озноб, мутизм, нарушение зрения, онемение конечностей, изменение походки и др.

Течение панических атак

Паническая атака по своему течению бывает абортивной (менее 4 симптомов) и развернутой (более 4 симптомов). Абортивные приступы могут проявляться несколько раз в день. В свою очередь, развернутая паническая атака может проявлять себя как достаточно часто (несколько раз в неделю), так и редко (один раз в несколько месяцев). Как правило, пациенты подвержены и тем, и другим типам панических атак. Лишь в исключительных случаях человека одолевают только развернутые атаки.

Пациенты по-разному адаптируются к последствиям панической атаки. Для одних панические пароксизмы являются ярко выраженными (неспособность отличить межкризовый период от панической атаки), другие чувствуют себя здоровыми. В промежутках между атаками может наблюдаться озноб, гипотермия, эмоционально-психопатологические проявления, головная боль, диарея, запор, кардиалгический симптом и др.

После нескольких панических атак у пациентов наблюдается неполноценность образа жизни и некая ограниченность, связанная с избеганием мест и ситуаций, при которых происходил криз.

Диагностика панической атаки

Исследование пациентов при паническом пароксизме ярко демонстрирует наличие большинства симптомов вегетативной дисфункции. Вегетативные нарушения также могут быть обнаружены в период между атаками. При этом неврологические исследования не дают никакой информации, серьезных отклонений среди пациентов по неврологической линии не выявляется.

После перенесения панической атаки пациенты должны проходить патопсихологическое обследование, нейропсихологическое обследование, исследование структуры личности и иные психологические обследования.

После панических атак могут назначаться различные процедуры, список которых напрямую зависит от клинических проявлений заболевания. Наиболее часто пациенты подвержены следующим исследованиям: ЭКГ, рентген легких, УЗИ сердца, суточный мониторинг АД и ЭКГ, МРТ головного мозга, УЗИ брюшной полости, анализ желудочного сока, ФГДС и так далее. Могут потребоваться дополнительные консультации специалистов смежных отраслей медицины: пульмонологии, кардиологии, эндокринологии, психиатрии и др.

Диагностические критерии

Чувство дискомфорта и страх, проявление более 4 симптомов при повторных пароксизмах являются основанием для постановки диагноза «Паническая атака». При первом проявлении заболевания диагноз не ставится. Также диагноз ставится под сомнение при наличие 5-6 следующих симптомов: расстройство зрения, нечеткий слух, нарушения походки, судороги в конечностях, онемение конечностей и временный паралич, всевдопарезы и др. Не трактуется как заболевание и единичная паническая атака, ставшая следствием физического либо психологического перенапряжения, а также попадание в ситуацию, когда пациенту грозит реальная опасность. Лишь при повторных атаках с ярко выраженными вегетативными нарушениями и психопатологическими расстройствами может заходить речь о полноценном развитии заболевания.

Лечение панической атаки

Основной подход к лечению панической атаки – это взаимодействие психолога и невролога, которые совместными усилиями стараются на подсознательном уровне убедить пациента, что паническая атака не является заболеванием, не несет риск его жизни и здоровью, а также может контролироваться самим пациентов. Изменение взгляда на различные жизненные ситуации – один из важнейших моментов выздоровления.

В медикаментозном лечении особое место занимают антидепрессанты (трициклические и тетрациклические). Однако их эффективность первые несколько недель не проявляется, а симптомы панических атак в этот период могут стать более выраженными. Спустя примерно два месяца наступает этап максимальной эффективности препаратов. Среди лекарственных средств наиболее распространенными являются ципрамил, флувоксамин, флуоксетин, пароксетин, сертралин.

При желании пациенту могут быть назначены различные бензодиазепины. Они не усиливают симптомы панической атаки и являются более эффективными с момента применения, однако данные препараты не рекомендуется применять более 4 недель из-за риска зависимости от них. К тому же, они малоэффективны при депрессивных расстройствах. Как правило, данные препараты рекомендуют к применению для купирования пароксизмов.

Выбор медикаментозной методики лечения является исключительно индивидуальным. Как правило, курс употребления препаратов составляет 6 месяцев и больше. Полный отказ от применения медикаментов актуален лишь в случаях, когда паническая атака не повторялась в течение 40 дней.

Контроль дыхания – наиболее простая и эффективная немедикаментозная терапия. Пациенту необходимо сделать максимально глубокий вдох и задержать дыхание как можно дольше. После этого необходимо сделать медленный выдох. При этом нужно стараться расслабить свое тело, а глаза закрыть. Данное упражнение рекомендуется к повторению порядка 15-20 раз. Разрешается сделать небольшую паузу в несколько стандартных вдохов и выдохов.

Прогноз

Особенности личности пациента напрямую влияют на течение панической атаки, ее тяжесть и продолжительность. Наиболее тяжелыми панические атаки становятся для пациентов, которые первый подобный случай восприняли как настоящую катастрофу. Иногда реакция медицинских работников также может поспособствовать более быстрому развитию заболевания. Например, госпитализируя пациента на машине скорой помощи, в его подсознании формируется мысль касательно серьезных проблем со здоровьем и наличии тяжелых заболеваний.

Максимально быстрое начало лечения способствует положительным прогнозам касательно выздоровления. Каждый приступ усугубляет ситуацию, формирует ограниченность в поведении, а также является для пациента ярким доказательством того, что заболевания имеется и оно очень опасное. Выздоровление возможно при совпадении двух факторов: адекватное лечение медицинскими работниками и усилиями самого пациента. При хронических панических атаках эти факторы поспособствуют колоссальному увеличению межпанического времени.